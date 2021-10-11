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У Путина не видят перспективы встречи с Зеленским: модальности не меняются

Автор: Александр Мороз

У президента России Владимира Путина на сегодня не видят перспективы встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Поскольку, с точки зрения Москвы, "модальности не меняются".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

"Модальности не меняются, не меняется статус по выполнению предыдущих договоренностей, в этом контексте, конечно, перспективы пока не просматриваются. Хотя готовность как таковая президентом неоднократно декларировалась", - ответил он на вопрос о перспективах встречи Путина и Зеленского.

Напомним, ранее Песков подтвердил контакты по возможной встрече Путина с Зеленским, но общего понимания, как и повестки дня возможной встречи, пока нет.

Кроме того, он уточнил, что в случае проведения такого двустороннего саммита тема оккупированного Крыма на нем подниматься не будет.

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Владимир ЗеленскийВладимир Путин