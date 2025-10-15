UA

У Путіна відповіли Трампу на його критику щодо вчинків диктатора

Фото: президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Російський диктатор Володимир Путін завжди керується інтересами своєї країни та народу. Початок так званої "СВО" є одним з таких рішень.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

Що сказав Трамп

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін мав би виграти війну в Україні за тиждень. Натомість вона триває майже чотири роки.

"Я дуже розчарований, тому що у Володимира (Путіна, - ред.) і мене були дуже хороші стосунки, і, ймовірно, вони залишаються такими й досі. Я не розумію, чому він продовжує цю війну. Ця війна принесла йому стільки лиха", - зазначив Трамп.

Що кажуть у Путіна

"Він (Путін - ред.)завжди діє заради забезпечення сьогодення і майбутнього нашого народу. Спеціальна військова операція проводиться саме з цією метою", - заявив Пєсков у відповідь на критику президента США Дональда Трампа.

Водночас, речник Кремля знову повторив про те, що Путін нібито відкритий до переведення процесу в політико-дипломатичне русло, проте наразі проблема не зі сторони Росії. Пєсков знову сказав, що у всьому винні провокації з боку Києва та європейських союзників.

 

Мирні ініціативи Трампа

Президент США Дональд Трамп з початку другого терміну намагається завершити російсько-українську війну, неодноразово контактувавши з Володимиром Путіним, зокрема під час зустрічі на Алясці у серпні. Однак той відкинув пропозиції щодо припинення вогню і після переговорів посилив ракетні удари по Україні.

Згодом Трамп визнав, що Путін його розчарував, наголосивши, що їхні “добрі стосунки” нічого не значать. Водночас він залишається впевненим, що війна скоро завершиться і “все буде зроблено правильно.

За його словами, відносини між Путіним і Зеленським жахливі. Однак рішення щодо завершення війни буде знайдено.

