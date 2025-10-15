ua en ru
Ср, 15 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Трампа Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

У Путіна відповіли Трампу на його критику щодо вчинків диктатора

Росія, Середа 15 жовтня 2025 14:04
UA EN RU
У Путіна відповіли Трампу на його критику щодо вчинків диктатора Фото: президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Російський диктатор Володимир Путін завжди керується інтересами своєї країни та народу. Початок так званої "СВО" є одним з таких рішень.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

Що сказав Трамп

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін мав би виграти війну в Україні за тиждень. Натомість вона триває майже чотири роки.

"Я дуже розчарований, тому що у Володимира (Путіна, - ред.) і мене були дуже хороші стосунки, і, ймовірно, вони залишаються такими й досі. Я не розумію, чому він продовжує цю війну. Ця війна принесла йому стільки лиха", - зазначив Трамп.

Що кажуть у Путіна

"Він (Путін - ред.)завжди діє заради забезпечення сьогодення і майбутнього нашого народу. Спеціальна військова операція проводиться саме з цією метою", - заявив Пєсков у відповідь на критику президента США Дональда Трампа.

Водночас, речник Кремля знову повторив про те, що Путін нібито відкритий до переведення процесу в політико-дипломатичне русло, проте наразі проблема не зі сторони Росії. Пєсков знову сказав, що у всьому винні провокації з боку Києва та європейських союзників.

Мирні ініціативи Трампа

Президент США Дональд Трамп з початку другого терміну намагається завершити російсько-українську війну, неодноразово контактувавши з Володимиром Путіним, зокрема під час зустрічі на Алясці у серпні. Однак той відкинув пропозиції щодо припинення вогню і після переговорів посилив ракетні удари по Україні.

Згодом Трамп визнав, що Путін його розчарував, наголосивши, що їхні “добрі стосунки” нічого не значать. Водночас він залишається впевненим, що війна скоро завершиться і “все буде зроблено правильно.

За його словами, відносини між Путіним і Зеленським жахливі. Однак рішення щодо завершення війни буде знайдено.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Сполучені Штати Америки Дональд Трамп
Новини
Зеленський утворив військову адміністрацію в Одесі, її очолить Лисак
Зеленський утворив військову адміністрацію в Одесі, її очолить Лисак
Аналітика
"Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна "Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить