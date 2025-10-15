Російський диктатор Володимир Путін завжди керується інтересами своєї країни та народу. Початок так званої "СВО" є одним з таких рішень.

Що сказав Трамп

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін мав би виграти війну в Україні за тиждень. Натомість вона триває майже чотири роки.

"Я дуже розчарований, тому що у Володимира (Путіна, - ред.) і мене були дуже хороші стосунки, і, ймовірно, вони залишаються такими й досі. Я не розумію, чому він продовжує цю війну. Ця війна принесла йому стільки лиха", - зазначив Трамп.

Що кажуть у Путіна

"Він (Путін - ред.)завжди діє заради забезпечення сьогодення і майбутнього нашого народу. Спеціальна військова операція проводиться саме з цією метою", - заявив Пєсков у відповідь на критику президента США Дональда Трампа.

Водночас, речник Кремля знову повторив про те, що Путін нібито відкритий до переведення процесу в політико-дипломатичне русло, проте наразі проблема не зі сторони Росії. Пєсков знову сказав, що у всьому винні провокації з боку Києва та європейських союзників.