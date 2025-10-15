У Путина ответили Трампу на его критику по поводу поступков диктатора
Российский диктатор Владимир Путин всегда руководствуется интересами своей страны и народа. Начало так называемой "СВО" является одним из таких решений.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.
Что сказал Трамп
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин должен был бы выиграть войну в Украине за неделю. Вместо этого она длится почти четыре года.
"Я очень разочарован, потому что у Владимира (Путина, - ред.) и меня были очень хорошие отношения, и, вероятно, они остаются такими до сих пор. Я не понимаю, почему он продолжает эту войну. Эта война принесла ему столько бед", - отметил Трамп.
Что говорят у Путина
"Он (Путин - ред.) всегда действует ради обеспечения настоящего и будущего нашего народа. Специальная военная операция проводится именно с этой целью", - заявил Песков в ответ на критику президента США Дональда Трампа.
В то же время, представитель Кремля снова повторил о том, что Путин якобы открыт к переводу процесса в политико-дипломатическое русло, однако пока проблема не со стороны России. Песков снова сказал, что во всем виноваты провокации со стороны Киева и европейских союзников.
Мирные инициативы Трампа
Президент США Дональд Трамп с начала второго срока пытается завершить российско-украинскую войну, неоднократно контактируя с Владимиром Путиным, в частности во время встречи на Аляске в августе. Однако тот отверг предложения о прекращении огня и после переговоров усилил ракетные удары по Украине.
Впоследствии Трамп признал, что Путин его разочаровал, подчеркнув, что их "хорошие отношения" ничего не значат. В то же время он остается уверенным, что война скоро завершится и "все будет сделано правильно.
По его словам, отношения между Путиным и Зеленским ужасные. Однако решение по завершению войны будет найдено.