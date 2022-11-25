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У Путіна відповіли маячнею на слова Зеленського про повернення Криму

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Москва, П'ятниця 25 листопада 2022 13:49
У Путіна відповіли маячнею на слова Зеленського про повернення Криму Фото: Дмитро Пєсков, прес-секретар президента РФ (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Кремлі кажуть, що про деокупацію Криму, про яку заявив президент Володимир Зеленський, нібито "не може йти мови". Щобільше, там побачили у словах українського лідера й без того очевидне "небажання Києва до переговорів з Москвою".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова, якого цитує "РІА Новини".

"Ще до початку "СВО" в Конституції України йшлося про те, що Крим має бути повернутий Україні силовими методами. Де-факто Україна від цього не відмовилася. Для нас це ніщо інше, як обговорення теми відчуження територій РФ. Якогось іншого розуміння тут немає, про це не може бути й мови. Подібні заяви говорять про неготовність, небажання та нездатність української сторони бути готовими до врегулювання проблеми невоєнними методами", - сказав Пєсков.

Що сказав Зеленський

Нагадаємо, перед цим президент Володимир Зеленський заявив, що готовий розглянути варіанти повернення окупованого росіянами Криму невійськовим шляхом.

Але, він закликав не витрачати час на варіанти, які не передбачають деокупації півострова.

"Я розумію, що всі збентежені ситуацією і тим, що буде з Кримом. Якщо хтось готовий запропонувати нам шлях щодо деокупації Криму невійськовим шляхом, я буду тільки "за", - сказав президент.

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