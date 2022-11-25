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У Путина ответили бредом на слова Зеленского о возвращении Крыма

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Москва, Пятница 25 ноября 2022 13:49
У Путина ответили бредом на слова Зеленского о возвращении Крыма Фото: Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Кремле говорят, что о деоккупации Крыма, о чем говорил президент Владимир Зеленский, якобы "не может идти речи". Более того, там увидели в словах украинского лидера и без того очевидное "нежелание Киева к переговорам с Москвой".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, которого цитирует "РИА Новости".

"Еще до начала "СВО" в Конституции Украины говорилось о том, что Крым должен быть возвращен Украине силовыми методами. Де-факто Украина от этого не отказалась. Для нас это ничто иное, как обсуждение темы отчуждения территорий РФ. Какого-либо другого понимания здесь нет, об этом не может быть и речи. Подобные заявления говорят о неготовности, нежелании и неспособности украинской стороны быть готовыми к урегулированию проблемы невоенными методами", - сказал Песков.

Что сказал Зеленский

Напомним, перед этим президент Владимир Зеленский заявил, что готов рассмотреть варианты возвращения оккупированного россиянами Крыма невоенным путем.

Но, он призвал не тратить время на варианты, не предусматривающие деоккупацию полуострова.

"Я понимаю, что все обеспокоены ситуацией и тем, что будет с Крымом. Если кто-то готов предложить нам путь по деоккупации Крыма невоенным путем, я буду только "за", - сказал президент.

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