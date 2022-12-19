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У Путіна ухилилися від відповіді про наступ на Україну разом з Білоруссю

Фото: прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков відреагував на слова командувача Об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенанта Сергія Наєва про те, що Росія та Білорусь готують спільну наземну спецоперацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

"Як звуть генерала? Йому треба відпочивати. Перепрацював", - сказав Пєсков.

При цьому російська журналістка переплутала українських генералів, назвавши прізвище Залужного замість Наєва.

Нагадаємо, командувач Об'єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенанта Сергій Наєв заявив, що, ймовірно, на зустрічі в Мінську диктатор тиснутиме на Лукашенка, щоб розгорнути наземну операцію проти України.

Додамо, російський диктатор Володимир Путін прилетів до Мінська 19 грудня для зустрічі із главою білоруського режиму Олександром Лукашенком.

Також ми писали, що речник Путіна Дмитро Пєсков спростовав заяву про те, що Путін їде на зустріч із главою білоруського режиму Олександром Лукашенком для того, щоб залучити Білорусі до війни проти України

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Війна Росії проти УкраїниПєсков