У Путина цинично призвали Трампа и ЦРУ ликвидировать Зеленского

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Телеграмм-канала The Moscow Times.

Приспешник главы Кремля заявил, что Трампу следует поручить Пентагону и ЦРУ разобраться с президентом Украины.

Медведев начал утверждать, что Зеленский "капитально закусил на Трампа" и "по полной программе хамит ему".

В числе претензий к украинскому лидеру экс-президент РФ упомянул его поддержку Джо Байдена, требования о предоставлении финансовой и военной помощи, а также якобы нежелание принимать предложения о мирных переговорах.

Кроме того, Медведев возмутился продолжением атак ВСУ на российские нефтеперерабатывающие заводы вопреки позиции Дональда Трампа, "присвоением" американской помощи и якобы повышением риска ядерного противостояния между Россией и НАТО.

Приспешник Путина соврал, что Зеленский "регулярно плюет прямо в лицо президенту США, игнорируя его призывы и настраивая против него влиятельных американцев и европейцев".

"Что делать Трампу с таким "своим сукиным сыном"? Ответ есть в американской истории. Надо просто вызвать министра войны и директора ЦРУ и поручить им исправить это досадное недоразумение... Метод, место и способ не имеют значения", - сказано в новом циничном заявлении Медведева.