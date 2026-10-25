"Ледве не плакали": Путін визнав вплив західних санкцій на Росію

Російський диктатор Володимир Путін почав публічно скаржитися на західні санкції проти РФ, а також цинічно назвав їх "дурістю".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Фейсбук-сторінку посольства РФ у США.

Глава Кремля збрехав, що налаштований створити сприятливі умови для європейських компаній, які продовжують працювати в РФ після початку повномасштабної війни проти України. Про це він розповів у інтерв'ю пропагандисту Павлу Зарубіну.

За словами Путіна, Росія начебто має "багато друзів у Європі", проте частина з них була змушена припинити діяльність на російському ринку.

"У нас, коли під тиском західноєвропейських урядів йшли деякі компанії, - ледве не плакали наші друзі з цих країн... Деякі, до речі, продовжують працювати, і ми намагаємося створити для них відповідні сприятливі умови", - стверджує російський диктатор.

На цьому тлі він вирішив поскаржитися на західні санкції та фактично визнав, що вони стали болючим ударом для країни-агресорки.

Путін публічно почав бідкатися, що, мовляв, "забороняти все, що з Росії - це дурість".

Що важливо розуміти, нові цинічні заяви глави Кремля пролунали на тлі передачі під тимчасове управління російських активів низки іноземних компаній.

У вересні відповідний указ Путіна стосувався активів швейцарської Nestle, американського виробника пакування Aptar, німецької мережі гіпермаркетів Metro, французького рітейлера Auchan, логістичної компанії FM Logistic та "Лемана Про", яка раніше працювала під брендом Leroy Merlin.

У Кремлі пояснили цей крок тим, що зазначені компанії пов'язані з так званими "недружніми" країнами. Там заявили, що ці держави "зараз найактивнішим чином залучені до воєнних дій" проти Росії, зокрема завдають "ударів" щодо об'єктів "економічної інфраструктури".

У середині жовтня під тимчасове управління РФ також перейшли російські активи французької компанії Tarkett - одного зі світових лідерів із виробництва підлогових покриттів.