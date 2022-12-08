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У Путіна цинічно виступили із заявою щодо "закінчення війни": може бути й завтра

Фото: Дмитро Пєсков, прес-секретар президента РФ (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Кремлі вважають, що розпочата ними війна проти України може "закінчитися й завтра". Там цинічно стверджують, що це залежить від президента Володимира Зеленського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова, якого цитує "РІА Новини".

"Тут можна міркувати до посиніння. Зеленський знає, коли це все може закінчитися. Це може закінчитися завтра за бажання", - заявив Пєсков.

При цьому він сказав, що мови про так зване "приєднання" ще нових територій до Росії не йде.

"Принаймні жодних заяв із цього приводу не було, але все одно чекає багато роботи зі звільнення територій - ще в ряді нових регіонів Росії є окуповані території, які мають бути звільнені", - цинічно додав Пєсков.

Нагадаємо, ще вчора, 7 грудня російський диктатор Володимир Путін заявив, що так звана "спеціальна військова операція" може стати тривалим процесом.

Втім, в України, на відміну від окупантів та їх "мрій" інші плани. Президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні заявив, що з нетерпінням чекає на мирний час для України вже у 2023 році.

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Володимир ЗеленськийКремльПєсковВійна Росії проти України