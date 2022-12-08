У Путина цинично выступили с заявлением об "окончании войны": может быть и завтра

"Здесь можно рассуждать до посинения. Зеленский знает, когда это все может закончиться. Это может закончиться завтра при желании", - заявил Песков.

При этом он сказал, что речи о так называемом "присоединении" еще новых территорий к России не идет.

"По крайней мере, никаких заявлений по этому поводу не было, но все равно ждет много работы по освобождению территорий - еще в ряде новых регионов России есть оккупированные территории, которые должны быть освобождены", - цинично добавил Песков.

Напомним, еще вчера, 7 декабря, российский диктатор Владимир Путин заявил, что так называемая "специальная военная операция" может стать длительным процессом.

Впрочем, у Украины, в отличие от оккупантов и их "мечтаний" другие планы. Президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении заявил, что с нетерпением ждет мирное время для Украины уже в 2023 году.

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