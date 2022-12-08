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Мирний час в Україні може настати наступного року, - Зеленський

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Київ, Четвер 08 грудня 2022 03:15
Мирний час в Україні може настати наступного року, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Президент України Володимир Зеленський очікує, що 2023 року війна в Україні закінчиться і настане мирний час.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Видання назвало Зеленського найвпливовішою людиною Європи.

"Українці також будуть найвпливовішими наступного року, але вже у мирний час", - сказав Зеленський.

Він подякував усім друзям України в Європі, які "допомагають підтримувати мільйони людей у цей жахливий час".

"Українські військові, які захищають усіх нас на полях битв, - це №1", - додав президент.

Нагадаємо, що російський президент Володимир Путін заявив, що так звана "спеціальна військова операція" може стати тривалим процесом.

Також президент РФ Володимир Путін заявив, що в нинішніх умовах розмови про додаткові мобілізаційні заходи просто не мають сенсу. До того ж 150 тисяч мобілізованих росіян досі перебувають у резерві.

Російський диктатор Володимир Путін вкотре вдався до звичного - твору нових історій щодо України. Цього разу розповів про причини початку війни у 2014 році та заявив про "непричетність" Росії.

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