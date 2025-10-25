У Путіна цинічно виправдалися за удар по дитячому садку в Харкові: що сказали

Днями росіяни атакували дроном дитячий садок у Харкові. Однак посланник глави Кремля Кирило Дмитрієв стверджує, що Росія нібито не націлюється на дитячі садки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для CNN.

Зокрема, ведучий зазначив, що був в Україні від початку війни і бачив особисто, що Росія бомбить не тільки військові об'єкти. Вони бачили зруйновані будинки і під час ефіру нагадав нещодавній інцидент у Харкові. У відповідь посланник російського диктатора виправдався нещасними випадками, додавши, що Росія якомога швидше нібито хоче закінчити війну. "Росія не націлена на дитячі садки, і нашим військовим потрібно поставити запитання про цю конкретну ситуацію. Але є багато нещасних випадків, і, до речі, будь-яка жертва - це величезна трагедія. Саме тому ми хочемо якомога швидше покласти край цьому конфлікту", - стверджує Дмитрієв.