ua en ru
Сб, 25 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

У Путіна цинічно виправдалися за удар по дитячому садку в Харкові: що сказали

Субота 25 жовтня 2025 20:08
UA EN RU
У Путіна цинічно виправдалися за удар по дитячому садку в Харкові: що сказали Фото: посланник Путіна Кирило Дмитрієв (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Днями росіяни атакували дроном дитячий садок у Харкові. Однак посланник глави Кремля Кирило Дмитрієв стверджує, що Росія нібито не націлюється на дитячі садки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для CNN.

Зокрема, ведучий зазначив, що був в Україні від початку війни і бачив особисто, що Росія бомбить не тільки військові об'єкти. Вони бачили зруйновані будинки і під час ефіру нагадав нещодавній інцидент у Харкові.

У відповідь посланник російського диктатора виправдався нещасними випадками, додавши, що Росія якомога швидше нібито хоче закінчити війну.

"Росія не націлена на дитячі садки, і нашим військовим потрібно поставити запитання про цю конкретну ситуацію. Але є багато нещасних випадків, і, до речі, будь-яка жертва - це величезна трагедія. Саме тому ми хочемо якомога швидше покласти край цьому конфлікту", - стверджує Дмитрієв.

Удари РФ по дитячому садку в Харкові

Нагадаємо, вранці 22 жовтня, росіяни атакували трьома "Шахедами" Холодногірський район Харкова. Один із дронів влучив у будівлю дитячого садка, де в момент удару перебували 48 дітей. На щастя, всі вони не постраждали, оскільки були в укритті.

Унаслідок ворожого обстрілу в місті спалахнули три пожежі. Найбільша була в приміщенні дитсадка, охопивши вогнем площу близько 500 квадратних метрів.

Відомо, що через обстріл загинув комунальник, який був на вулиці під час атаки. Крім того, постраждали ще 10 осіб, серед яких - п'ятирічна дівчинка.

Днями в поліції показали кадри перших хвилин після російської атаки по дитсадку.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна в Україні
Новини
Україна може збивати реактивні КАБи РФ, - Ігнат
Україна може збивати реактивні КАБи РФ, - Ігнат
Аналітика
Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію