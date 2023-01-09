У Путіна спростували переговори з Європою щодо мирного договору з Україною

У Росії спростували заяви про те, що заступник керівника адміністрації президента Росії Дмитро Козак обговорює з європейськими політиками можливість заморозки своєї повномасштабної агресії проти України за "корейським варіантом".

"Ні, ніхто про це не говорить, це чергова "качка". Якщо я правильно розумію, там були якісь повідомлення, але вони були про якусь іншу людину з прізвищем Козак. У них там чи то в Раді, чи то ще десь є людина з таким прізвищем", - сказав він.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данилов повідомив, що Росія готова піти на багато поступок, щоб зафіксувати статус-кво на сьогоднішній момент і змусити України вийти на "перемир'я" за "корейським сценарієм". За його словами, Козак намагається просувати такі ідеї на зустрічах із політиками минулих часів у Європі.

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