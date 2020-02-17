У Путина сомневаются в апрельской встрече в нормандском формате

Возможность проведения следующего саммита в нормандском формате обсуждается, но дата не определена. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передают росСМИ.

Песков сомневается, что встреча может пройти в апреле. При этом Песков отметил, что "возможность встречи обсуждается".

По словам пресс-секретаря российского лидера, для проведения встречи на высшем уровне, "как минимум, нужно перечитать парижский документ (принят по итогам саммита 9 декабря 2019 года в Париже, - ред.) и попробовать осмыслить, было ли что-то сделано".

Напомним, замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что решение о проведении нового саммита в нормандском формате будет принято исходя из прогресса в выполнении текущих договоренностей.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором предложил Путину новый формат переговоров по ситуации на Донбассе при участии президента США Дональда Трампа, премьер-министра Британии Терезы Мэй, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона.