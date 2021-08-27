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Когда Путина смогут наказать за войну против Украины: Офис генпрокурора назвал условие

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Киев, Пятница 27 августа 2021 16:06
Когда Путина смогут наказать за войну против Украины: Офис генпрокурора назвал условие Фото: В Офисе генпрокурора сказали, когда Путина смогут наказать за войну против Украины kremlin.ru)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Российской Федерации Владимир Путин может быть наказан за войну против Украины лишь тогда, когда потеряет свои полномочия. Интерпол тем временем также отказывается объявлять в розыск чиновников страны-агрессора, которые причастны к боевым действиям на Донбассе.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на брифинг начальника так называемого "департамента войны" ОГП Юрия Рудя.

"Согласно международному праву, есть определенный иммунитет первых лиц государства. К ним относятся президент, премьер-министр, министр иностранных дел. Украина является цивилизованной страной и уважает международное право", - отметил Рудь.

В конце концов, офис генерального прокурора продолжает постепенно собирать доказательства развязывания войны против Украины, чтобы все причастные к этому в будущем предстали перед судом из-за своих злодеяний.

По словам Рудя, сейчас Интерпол отказывается объявлять в розыск причастных к войне против Украины российских чиновников, однако он отметил, что их могут задержать во время выезда в третьи страны, чтобы передать под следствие Международного уголовного суда.

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