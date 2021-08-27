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Коли Путіна зможуть покарати за війну проти України: Офіс генпрокурора назвав умову

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Київ, П'ятниця 27 серпня 2021 16:06
Коли Путіна зможуть покарати за війну проти України: Офіс генпрокурора назвав умову Фото: В Офісі генпрокурора сказали, коли Путіна зможуть покарати за війну проти України (kremlin.ru)
Автор: Сергій Пишкін

Президент Російської Федерації Володимир Путін може бути покараний за війну проти України лише тоді, коли втратить свої повноваження. Інтерпол тим часом також відмовляється оголошувати у розшук чиновників країни-агресора, які причетні до бойових дій на Донбасі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на брифінг начальника так званого "департаменту війни" ОГП Юрія Рудя.

"Відповідно до міжнародного права, є певний імунітет перших осіб держави. До них належать президент, прем’єр-міністр, міністр закордонних справ. Україна є цивілізованою країною і поважає міжнародне право", - відзначив Рудь.

Зрештою, Офіс генерального прокурора продовжує поступово збирати докази щодо розв’язання війни проти України, аби усі причетні до цього в майбутньому постали перед судом через свої злодіяння.

За словами Рудя, наразі Інтерпол відмовляється оголошувати в розшук причетних до війни проти України російських чиновників, однак він зауважив, що їх можуть затримати під час виїзду до третіх країн, аби передати під слідство Міжнародного кримінального суду.

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