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У Путина следят за визитом Зеленского в США: для России рисков не видят

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Москва, Вторник 31 августа 2021 12:56
У Путина следят за визитом Зеленского в США: для России рисков не видят Фото: Дмитрий Песков (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

Власти Российской Федерации внимательно следят за визитом президента Украины Владимира Зеленского в США. И не видят в этом визите рисков для отношений Москвы и Вашингтона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

"Мы не считаем в праве вмешиваться в отношения двух суверенных государств: США и Украины. Не собираемся это делать. Мы очень внимательно отслеживаем результаты этой поездки с той точки зрения, что США могут использовать свое влияния на господина Зеленского с тем, чтобы побудить его все-таки пойти по пути реализации минских соглашений, а также договоренностей, которые были достигнуты в Париже", - отметил он.

Он также отметил, что в Кремле не считают, что поездка Зеленского в США несет риски для отношений Москвы и Вашингтона.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что по итогам его визита в США стороны должны заключить соглашение в сфере энергетики, связанное с будущим запуском российского газопровода "Северный поток-2".

Подробнее о поездке читайте в материале РБК-Украина "Зеленский прибыл в США: все подробности визита".

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Владимир Зеленский Владимир Путин Соединенные Штаты Америки
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