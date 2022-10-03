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У Путіна ще не знають, де пролягають "межі" анексованих областей України

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Україна, Понеділок 03 жовтня 2022 14:20
У Путіна ще не знають, де пролягають "межі" анексованих областей України Фото: прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У Кремлі поки що не можуть визначитися, де саме проходять "межі" захоплених Запорізької та Херсонської областей. Росія нібито продовжить радитись із цього питання з жителями цих регіонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву офіційного представника Кремля Дмитра Пєскова у понеділок, 3 жовтня.

"Хоча частково вже прояснення настало, я вам скажу менш юридичною мовою: "ЛНР", "ДНР" кордону 2014 року, Херсон та Запоріжжя за кордонами ми продовжимо радитися з населенням цих областей", - сказав він, зазначивши, що "все залежатиме від їхньої волі" .

Як повідомлялося, президент РФ Володимир Путін оголосив анексію окупованих територій України 30 вересня. Він підписав договір про так званий "вступ до складу Росії нових територій", мова йде про Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області.

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