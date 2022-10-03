У Путина еще не знают, где проходят "границы" аннексированных областей Украины

В Кремле пока не могут определиться, где именно проходят "границы" захваченных Запорожской и Херсонской областей. Россия якобы продолжит советоваться по этому вопросу с жителями этих регионов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление официального представителя Кремля Дмитрия Пескова в понедельник, 3 октября.

"Хотя частично уже прояснение наступило, я вам скажу менее юридическим языком: "ЛНР", "ДНР" границы 2014 года, Херсон и Запорожье по границам мы продолжим советоваться с населением этих областей", - сказал он, отметив, что "все будет зависеть от их воли".

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин объявил аннексию оккупированных территорий Украины 30 сентября. Он подписал договор о так называемом "вступлении в состав России новых территорий", речь о Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях.

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