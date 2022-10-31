У Путіна ще не вигадали "умови" для повернення до "зернової угоди"

Росія поки що не може сформулювати конкретні умови для можливого продовження роботи зернових угод.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС .

"Не готовий поки що відповісти на це питання, воно непросте", - сказав представник Кремля. При цьому він зауважив, що щодо зернової угоди контакти між сторонами продовжуються.

Він також заявив, що в умовах, коли Росія говорить про неможливість гарантувати безпеку судноплавства у зазначених районах, така угода навряд чи реалізована, і вона набуває іншого характеру: набагато ризикованіший, небезпечніший і негарантований.