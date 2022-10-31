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У Путіна ще не вигадали "умови" для повернення до "зернової угоди"

Фото: прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Росія поки що не може сформулювати конкретні умови для можливого продовження роботи зернових угод.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

"Не готовий поки що відповісти на це питання, воно непросте", - сказав представник Кремля. При цьому він зауважив, що щодо зернової угоди контакти між сторонами продовжуються.

Він також заявив, що в умовах, коли Росія говорить про неможливість гарантувати безпеку судноплавства у зазначених районах, така угода навряд чи реалізована, і вона набуває іншого характеру: набагато ризикованіший, небезпечніший і негарантований.

Нагадаємо, раніше Росія заявила про свій вихід із "зернової угоди" нібито через "атаку України на кораблі Чорноморського флоту за допомогою безпілотників".

При цьому ООН, Туреччина та Україна погодили план переміщення 16 суден "зерновим коридором" і попередили про це Росію. Сьогодні з українських портів вийшли 12 суден із продовольством.

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