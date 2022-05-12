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У Путина считают вступление Финляндии в НАТО угрозой для России

Фото: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (kremlin.ru)
Автор: Мария Кучерявец

В Кремле отреагировали на сегодняшнее заявление Финляндии о решении вступить в НАТО. Там назвали это угрозой для России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский "Интерфакс".

Так, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал: "Безусловно. Очередное расширение НАТО не делает наш континент стабильнее и безопаснее".

Вместе с тем у него также спросили, просчитывали ли в Кремле риски присоединения к НАТО других соседних с ней стран как реакцию на так называемую "спецоперацию" в Украине.

"Всегда рассматриваются и анализируются различные варианты", - добавил Песков.

Финляндия может вступить в НАТО

Напомним, сегодня Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министр Санна Марин сделали совместное заявление, в котором сообщили о поддержке вступления страны в НАТО.

Ранее сообщалось, что Финляндия может подать заявку на вступление в НАТО во второй половине мая и сделает это вместе со Швецией.

В ответ на эти планы Россия пригрозила Хельсинки и Стокгольму ядерным оружием.

На что президент Финляндии Саули Ниинисте резко высказался и обратился к России с призывом "посмотреть в зеркало" и понять, почему страны вынуждены идти на такой шаг.

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