У Путина считают, что военная помощь США Украине станет причиной эскалации на Донбассе

По его словам, в Кремле "обратили внимание" на планы по оказанию военной помощи США для Украины.

"Мы считаем, что потенциально это может быть причиной для непредсказуемых действий украинской стороны в плане попыток силового урегулирования внутриукраинского конфликта на юго-востоке", - заявил он.

Также Песков назвал такой шаг "очень опасным".