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ЕС призвал Россию взять на себя ответственность как сторона конфликта на Донбассе

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Киев, Вторник 12 октября 2021 12:43
ЕС призвал Россию взять на себя ответственность как сторона конфликта на Донбассе Фото: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россия должна взять на себя ответственность за прекращение конфликта на Донбассе. Она отметила, что ЕС поддерживает позицию Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Еврокомиссии во время выступления на саммите.

"Мы призываем Россию взять на себя ответственность как сторона конфликта. Что касается Крымской платформы - мы направили наших сотрудников на юго-восток Украины, чтобы они сами увидели, какая помощь нужна", - сказала она.

Напомним, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украину и Европейский Союз "связывают тесные узы", однако обе стороны должны оставаться амбициозными в этих отношениях.

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