У Путина считают преждевременным говорить о новом саммите в нормандском формате

Российская Федерация считает преждевременными разговоры о новой встрече лидеров "нормандской четверки". Пока еще не выполнены все договоренности, которые были достигнуты на саммите в Париже.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Он добавил, что у всех представителей нормандского формата есть желание продолжать процесс урегулирования конфликта на Донбассе.

"Но как неоднократно говорил наш президент (Владимир Путин - ред.), должна быть проделана домашняя работа и должны быть реализованы те договоренности, которые были достигнуты в последний раз в Париже. Пока констатировать, что мы здесь продвинулись, не удается, поэтому желание продолжать работу есть, но нужно выполнить предыдущие договоренности", - сказал Песков.

Напомним, на прошлой неделе прошла встреча советников нормандского формата. При этом президент Украины Владимир Зеленский считает, что одной такой встречи было недостаточно, чтобы обсудить все вопросы. В связи с этим новая встреча советников "четверки" пройдет в течение 10 дней.

При этом Министерство иностранных дел Украины потребовало от России разъяснить позицию по готовности к саммиту "нормандской четверки".