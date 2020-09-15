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Украина требует от РФ разъяснить позицию по готовности к саммиту "нормандской четверки"

Киев, Вторник 15 сентября 2020 23:41
Украина требует от РФ разъяснить позицию по готовности к саммиту "нормандской четверки"
Фото: Министерство иностранных дел Украины (facebook.com/UkraineMFA)
Автор: Артур Родивилов

Министерство иностранных дел Украины требует от России разъяснения касательно заявления российского замминистра МИД Андрея Руденко о перспективах проведения очередного саммита глав государств в нормандском формате. Его слова ставят под сомнение настроенность РФ урегулировать конфликт.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

В МИД Украины не исключают, что заявление Андрея Руденко является четким сигналом, что Кремль принципиально не заинтересован в проведении саммита.

Находясь с рабочим визитом в Австрии, президент Владимир Зеленский заявил, что "все лидеры, насколько мне известно, подтверждают готовность к встрече".

Представитель МИД РФ Руденко в комментарии российским СМИ сказал, что это не так. "Я скажу, что это неправда. И на переговорах советников и политсоветников в Берлине в прошлую пятницу Дмитрий Козак четко сказал, что оснований для проведения нового саммита пока нет", - сказал Руденко.

В МИД Украины отмечают, что Зеленский говорил не о конкретной дате проведения следующего саммита, "а о принципиальной готовности его участников встретиться".

Напомним, в Берлине советники "нормандской четверки" договорились, что Красный Крест получит доступ к украинским пленным на оккупированном Донбассе. Как уточнил глава Офиса президента Украины, гуманитарная организация должна до конца сентября получить такой доступ.

Кроме того, российская сторона утверждает, что представители Киева взяли обязательство изменить постановление Верховной рады о местных выборах. Вице-премьер Алексей Резников отмечает, что ничего не обещали в Берлине на этот счет.

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