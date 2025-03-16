У Путіна розповіли, який "сигнал" передали Трампу щодо припинення вогню

Кремль вважає, що заклик до перемир'я в Україні сприймається як "спроба дати ЗСУ час на переозброєння". Росія передала свій "сигнал" США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на помічника російського диктатора Юрія Ушакова, якого цитує "РИА Новости".
"Сприймаємо це як спробу дати перепочинок українським військам, які зараз переживають важкі часи, російська армія наступає на всіх напрямках, і в цій ситуації можемо сприймати (перемир'я) як якусь спробу дати час для переозброєння та перегрупування українським військовим", - сказав Ушаков.
Помічник російського диктатора заявив, що Росія довела свої "занепокоєння" до США.
За словами Ушакова, контакти між РФ та США тривають, але не рівні президентів.
Він додав, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна буде організована, як тільки з'явиться потреба. Ушаков стверджує, що зустріч можна організувати доволі швидко.
Нагадаємо, що на переговорах у Саудівській Аравії американська сторона запропонувала ввести 30-денне припинення вогню між РФ та Україною. Представники України погодилися на цю пропозицію, хоча раніше Володимир Зеленський пропонував режим тиші на воді та у повітрі.
Щоб обговорити пропозиції, спецпредставник президента США Стів Віткофф відвідав Москву. Після цього російський диктатор Володимир Путін нібито згодився на пропозицію США, але заявив, що будь-яке перемир'я повинно привести до довгострокового вирішення війни.
Україна сумнівається, що Росія погодиться на режим припинення вогню та буде його дотримуватися.
Детальніше про пропозицію 30-денного перемир'я і чи погодиться на нього Росія - у матеріалі РБК-Україна.
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