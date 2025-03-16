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У Путина рассказали, какой "сигнал" передали Трампу о прекращении огня

Фото: помощник российского диктатора Юрий Ушаков (росСМИ)
Автор: Наталья Юрченко

Кремль считает, что призыв к перемирию в Украине воспринимается как "попытка дать ВСУ время на перевооружение". Россия передала свой "сигнал" США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на помощника российского диктатора Юрия Ушакова, которого цитирует "РИА Новости".

"Воспринимаем это как попытку дать передышку украинским войскам, которые сейчас переживают тяжелые времена, российская армия наступает на всех направлениях, и в этой ситуации можем воспринимать (перемирие) как некую попытку дать время для перевооружения и перегруппировки украинским военным", - сказал Ушаков.

Помощник российского диктатора заявил, что Россия довела свои "беспокойства" до США.

По словам Ушакова, контакты между РФ и США продолжаются, но не уровне президентов.

Он добавил, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина будет организована, как только появится необходимость. Ушаков утверждает, что встречу можно организовать довольно быстро.

Предложение о перемирии

Напомним, что на переговорах в Саудовской Аравии американская сторона предложила ввести 30-дневное прекращение огня между РФ и Украиной. Представители Украины согласились на это предложение, хотя ранее Владимир Зеленский предлагал режим тишины на воде и в воздухе.

Чтобы обсудить предложения, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф посетил Москву. После этого российский диктатор Владимир Путин якобы согласился на предложение США, но заявил, что любое перемирие должно привести к долгосрочному решению войны.

Украина сомневается, что Россия согласится на режим прекращения огня и будет его придерживаться.

Подробнее о предложении 30-дневного перемирия и согласится ли на него Россия - в материале РБК-Украина.

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