У Путина рассказали, какой "сигнал" передали Трампу о прекращении огня

"Воспринимаем это как попытку дать передышку украинским войскам, которые сейчас переживают тяжелые времена, российская армия наступает на всех направлениях, и в этой ситуации можем воспринимать (перемирие) как некую попытку дать время для перевооружения и перегруппировки украинским военным", - сказал Ушаков.

Помощник российского диктатора заявил, что Россия довела свои "беспокойства" до США.

По словам Ушакова, контакты между РФ и США продолжаются, но не уровне президентов.

Он добавил, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина будет организована, как только появится необходимость. Ушаков утверждает, что встречу можно организовать довольно быстро.