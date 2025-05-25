У Путіна розмріялися про "буферну зону" на всю Україну

Що передувало

"Нагадаємо, у четвер 22 травня глава Кремля Володимир Путін заявив, що "було ухвалено рішення про створення необхідної буферної зони безпеки вздовж кордону".

"Наші збройні сили зараз це завдання вирішують, активно придушуються вогневі точки противника, робота йде", - сказав Путін.

Він не уточнив жодних подробиць, проте прокремлівські ЗМІ писали, що він мав на увазі Брянську, Курську і Бєлгородську, які межують із Чернігівською, Сумською та Харківською областями.

При цьому пізніше член комітету Держдуми з оборони генерал-лейтенант Віктор Соболєв заявив, що так звана "буферна зона" має охопити аж 6 областей України.

"Я думаю, буферна зона безпеки повинна охопити прикордонні області там, де знаходяться, зокрема, "нові наші регіони". Тобто це: частини Чернігівської, Сумської, Харківської, Дніпропетровської, Миколаївської та Одеської областей", - заявив він.

З українського боку, зокрема, речник МЗС Георгій Тихий і керівник ЦПД Андрій Коваленко зазначили, що Путін про подібні фантазії говорить не вперше. При цьому Тихий наголосив, що слова диктатора говорять про те, що саме він і РФ є перешкодою для мирних зусиль зараз.

Детальніше про те, скільки разів Путін говорив про «буферну зону» і як відреагувала Україна - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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