У Путина размечтались о "буферной зоне" на всю Украину

Что предшествовало

Напомним, в четверг 22 мая глава Кремля Владимир Путин заявил, что "было принято решение о создании необходимой буферной зоны безопасности вдоль границы".

"Наши вооруженные силы сейчас эту задачу решают, активно подавляются огневые точки противника, работа идет", - сказал Путин.

Он не уточнил никаких подробностей, однако прокремлевские СМИ писали, что он имел ввиду Брянскую, Курскую и Белгородскую, которые граничат с Черниговской, Сумской и Харьковской областями.

При этом позже член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил, что так называемая "буферная зона" должна охватить аж 6 областей Украины.

"Я думаю, буферная зона безопасности должна охватить пограничные области там, где находятся, в частности, "новые наши регионы". То есть это: части Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областей", - заявил он.

С украинской стороны, в частности, спикер МИД Георгий Тихий и руководитель ЦПД Андрей Коваленко отметили, что Путин о подобных фантазиях говорит не впервые. При этом Тихий отметил, что слова диктатора говорят о том, что именно он и РФ являются препятствием для мирных усилий сейчас.

Подробнее о том, сколько раз Путин говорил о "буферной зоне" и как отреагировала Украина - читайте в материале РБК-Украина.

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