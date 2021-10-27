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У Путина расценили заявление Зеленского о Крыме как "территориальные претензии"

Автор: Артем Горовенко

У президента России Владимира Путина отреагировали на вчерашнее заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что оккупированный Крым со временем вернется. Это заявление расценили как "территориальные притязания".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

"Безусловно, заявление о возвращении Крыма в настоящее время является ничем иным, как заявлением о территориальных притязаниях к Российской Федерации. Подобные заявления могут иметь негативные последствия. Что касается "скифского золота", то предстоит проанализировать судебные перспективы и выполнить юридические процедуры, которые возможны для продолжения процесса", - отметил он.

Напомним, вчера Украина одержала очередную победу на суде по "скифскому золоту", а Зеленский заявил, что сначала украинская сторона вернет эти музейные коллекции, а потом и сам оккупированный Крым.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба тоже заявил, что Киев вернет себе полуостров и его население.

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Владимир ЗеленскийВладимир ПутинКрымСкифское золото