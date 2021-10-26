Кулеба о "скифском золоте": так же вернем наших людей и территории

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба уверен, что Украина сможет вернуть оккупированные территории и людей так же, как и "скифское золото". А решение суда в Амстердаме показало, что все российские фейки потерпели фиаско.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеокомментарий.

"Это большая победа, мы вернем себе не просто музейные экспонаты, а часть нашего национального кода, реликвии, которые свидетельствуют о тысяче лет нашей истории", - отметил он.

По его словам, украинская сторона в течение многих лет работала над достижением этого результата.

"Международное право не быстрое, но не отвратимое. Все российские фейки и манипуляции потерпели фиаско. Сегодняшнее решение доказывает, что настойчивая командная работа достигает больших результатов. Я уверен, что так же, как мы вернули "скифское золото", мы вернем наших людей и наши временно оккупированные территории… Крымская платформа - это тоже долгосрочная работа, но в конце мы победим и вернем Крым в состав Украины", - добавил Кулеба.