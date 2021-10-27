ru ua
Ср, 27 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

У Путина расценили заявление Зеленского о Крыме как "территориальные претензии"

Новина українською →
Москва, Среда 27 октября 2021 12:26
У Путина расценили заявление Зеленского о Крыме как "территориальные претензии" Фото: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (kremlin ru)
Автор: Артем Горовенко

У президента России Владимира Путина отреагировали на вчерашнее заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что оккупированный Крым со временем вернется. Это заявление расценили как "территориальные притязания".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

"Безусловно, заявление о возвращении Крыма в настоящее время является ничем иным, как заявлением о территориальных притязаниях к Российской Федерации. Подобные заявления могут иметь негативные последствия. Что касается "скифского золота", то предстоит проанализировать судебные перспективы и выполнить юридические процедуры, которые возможны для продолжения процесса", - отметил он.

Напомним, вчера Украина одержала очередную победу на суде по "скифскому золоту", а Зеленский заявил, что сначала украинская сторона вернет эти музейные коллекции, а потом и сам оккупированный Крым.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба тоже заявил, что Киев вернет себе полуостров и его население.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Владимир Путин Крым Скифское золото
NEWS
Локдаун расширяется по Украине. В "красную" зону попали уже 15 областей: правила и ограничения
Локдаун расширяется по Украине. В "красную" зону попали уже 15 областей: правила и ограничения
DAILY
Посол Израиля Михаил Бродский: Мы начнем переговоры о ЗСТ в сфере услуг
Сергей Щербинаглавный редактор РБК-Украина Посол Израиля Михаил Бродский: Мы начнем переговоры о ЗСТ в сфере услуг