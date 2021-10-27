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У Путіна розцінили заяву Зеленського про Крим як "територіальні претензії"

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Москва, Середа 27 жовтня 2021 12:26
У Путіна розцінили заяву Зеленського про Крим як "територіальні претензії" Фото: прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков (kremlin ru)
Автор: Артем Горовенко

У президента Росії Володимира Путіна відреагували на вчорашню заяву президента України Володимира Зеленського про те, що окупований Крим з часом повернеться. Цю заяву розцінили як "територіальні претензії".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова.

"Безумовно, заява про повернення Криму в даний час є нічим іншим, як заявою про територіальні претензії до Російської Федерації. Подібні заяви можуть мати негативні наслідки. Що стосується "скіфського золота", то належить проаналізувати судові перспективи і виконати юридичні процедури, які можливі для продовження процесу", - зазначив він.

Нагадаємо, вчора Україна здобула чергову перемогу на суді по "скіфському золоту", а Зеленський заявив, що спочатку українська сторона поверне ці музейні колекції, а потім і сам окупований Крим.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба теж заявив, що Київ поверне собі півострів і його населення.

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Володимир Зеленський Володимир Путін Крим Скіфське золото
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