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У Путина рассказали, что нужно Украине для сохранения транзита газа

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Москва, Среда 13 октября 2021 12:59
У Путина рассказали, что нужно Украине для сохранения транзита газа Фото: президент России Владимир Путин (kremlin ru)
Автор: Александр Мороз

Чтобы сохранить транзит российского газа, Украине нужно предлагать конкурентоспособные коммерческие предложения и самой договариваться со странами Европы о прокачке газа по своей ГТС. У президента России Владимира Путина отмечают, что Москва готова выполнять договоренности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россия готова поставлять газ, и если Украина даст конкурентные предложения, то все продолжит работать.

"Президент неоднократно говорил, что если будут покупать дальше наш газ, если будут увеличивать контракты, и, конечно, если Украина будет давать конкурентоспособные коммерческие предложения, то все это продолжит работать", - заявил он.

В то же время на вопрос о том, к кому обращаться Украине, чтобы нарастить транзит газа, он ответил, что адресат - европейские компании.

"Именно эти компании могут заключить с российским монополистом новые долгосрочные соглашения с увеличенными объемами с учетом растущих потребностей в голубом топливе. То есть чтобы что-то транспортировать через территорию Украины, нужно чтобы это кто-то купил. И это как раз наши покупатели в Европе", - добавил Песков.

Напомним, ранее сообщалось, что Российская Федерация видит потенциал для наращивания транзита газа в ЕС в обход Украины.

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