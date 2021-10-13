У Путіна розповіли, що треба Україні для збереження транзиту газу

Щоб зберегти транзит російського газу, Україні треба пропонувати конкурентоспроможні комерційні пропозиції і самій домовлятися з країнами Європи про прокачування газу своєю ГТС. У президента Росії Володимира Путіна відзначають, що Москва готова виконувати домовленості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости" .

За словами прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова, Росія готова постачати газ, і якщо Україна дасть конкурентні пропозиції, то все продовжить працювати.

"Президент неодноразово говорив, що якщо будуть купувати далі наш газ, якщо будуть збільшувати контракти, і, звичайно, якщо Україна буде давати конкурентоспроможні комерційні пропозиції, то все це продовжить працювати", - заявив він.

У той же час на питання про те, до кого звертатися Україні, щоб наростити транзит газу, він відповів, що адресат - європейські компанії.

"Саме ці компанії можуть укласти з російським монополістом нові довгострокові угоди зі збільшеними обсягами з урахуванням зростаючих потреб в блакитному паливі. Тобто щоб щось транспортувати через територію України, потрібно щоб це хтось купив. І це якраз наші покупці в Європі", - додав Пєсков.