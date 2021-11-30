У Путина рассказали, когда начнутся переговоры о продлении транзита газа через Украину
Российская Федерация начнет переговоры о продлении транзита газа через Украину после 2024 года, если "удастся этот газ продать". На сегодня "Газпром" еще не определился по этой линии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".
"Я хочу лишь напомнить заявление президента Путина о том, что для того, чтобы что-то транзитировать, нужно это продать, нужно иметь конечных покупателей в Европе, для кого будет осуществляться этот транзит в итоге", - ответил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос о том, когда можно ожидать начала переговоров по транзиту газа через Украину.
Он подчеркнул, что "пока "Газпром" не определится по этой линии, то соответственно, обсуждение темы транзита - это стоит во вторую очередь".
"Сначала нужно газ продать. Это неоднократно разъяснял президент Путин", - добавил Песков.
Напомним, ранее глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко заявил, что российская сторона не хочет начинать переговоры с Украиной о новом контракте на транзит газа после 2024 года, и нет даже намека на их проведение.
Президент Владимир Зеленский также говорил, что не видит конкретных предложений России по продлению транзита газа.