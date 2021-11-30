У Путіна розповіли, коли почнуться переговори про продовження транзиту газу через Україну

Російська Федерація почне переговори про продовження транзиту газу через Україну після 2024 року, якщо "вдасться цей газ продати". На сьогодні "Газпром" ще не визначився по цій лінії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости" .

"Я хочу лише нагадати заяву президента Путіна про те, що для того, щоб щось транзитувати, потрібно це продати, потрібно мати кінцевих покупців в Європі, для кого буде здійснюватися цей транзит в результаті", - відповів прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков на питання про те, коли можна очікувати початку переговорів щодо транзиту газу через Україну.

Він підкреслив, що "поки "Газпром" не визначиться по цій лінії, то відповідно, обговорення теми транзиту - це стоїть у другу чергу".

"Спочатку потрібно газ продати. Це неодноразово роз'яснював президент Путін", - додав Пєсков.