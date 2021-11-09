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У Путина рассказали, кто должен помочь белорусским мигрантам

Автор: Иванна Шовкун

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров предложил Европейскому Союзу помогать Беларуси в ситуации с мигрантами. Он сравнил ее с ситуацией с беженцами из Турции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RT.

Лавров отметил, что Евросоюз для помощи белорусским мигрантам может выделить средства, чтобы они остались в своей стране.

"Почему нельзя помогать так же белорусам, у которых есть определенные потребности в том, чтобы беженцы, которых Польша и Литва никак не хотят пускать на свою территорию, как-то жили в нормальных условиях?" - заявил он.

Российский министр добавил, что необходимо избегать двойных подходов и относиться к позиции ЕС с едиными стандартами, когда вопросы касаются приема беженцев.

"Нельзя применять разные подходы и разные стандарты, скажем, к Италии и к Польше, когда в Брюсселе рассматривается, как Варшава и Рим ведут себя по отношению к потокам мигрантов, направляющимся в эти страны", - сказал Лавров.

Напомним, группа из 500 мигрантов насильно перевезена белорусскими военными к границе с Литвой.

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