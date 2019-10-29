У Путина рассчитывают на быстрый темп разведения сил на Донбассе

Российская сторона рассчитывает на быстрый темп разведения сил на согласованных участках на Донбассе. Об этом заявил помощник президента РФ Владимира Путина Владислав Сурков, передают российские СМИ.

По словам Суркова, стороны обменялись сигналами о готовности к разведению сил на участке в Золотом Луганской области.

"Если все получится в Золотом, нужно сразу приступить к аналогичным процедурам в Петровском. После чего, не теряя темпа, начать подготовку к "нормандскому саммиту", - добавил Сурков.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что сегодня, 29 октября, началось разведение сил в Золотом. Отметим, разведение на этих участках является необходимым условием проведения саммита "нормандской четверки".

Также сегодня на инвестиционном форуме в Мариуполе президент Владимир Зеленский заявил, что прекращение войны и возвращение оккупированных территорий является основной задачей. По его словам, решить ее можно лишь дипломатическим путем. При этом Украина должна иметь сильную позицию и международную поддержку.