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У Путина против Финляндии и Швеции в НАТО: не принесет безопасность в Европу

Фото: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (kremlin ru)
Автор: Илона Свиридова

У президента России Владимира Путина выступают против вступления Финляндии и Швеции в НАТО. В Кремле подчеркивают, что этот шаг не принесет безопасность в Европу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

"Сам по себе альянс является скорее инструментом, заточенным на конфронтацию. Это не тот альянс, который обеспечивает мир и стабильность. Дальнейшее расширение альянса не принесет дополнительной безопасности на европейский континент", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в Швеции начали формировать парламентское большинство для вступления в НАТО.

Также сообщалось, что США делают большую ставку на расширение Североатлантического альянса за счет Финляндии и Швеции.

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Владимир ПутинНАТОШвецияФинляндия