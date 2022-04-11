У Путина против Финляндии и Швеции в НАТО: не принесет безопасность в Европу

У президента России Владимира Путина выступают против вступления Финляндии и Швеции в НАТО. В Кремле подчеркивают, что этот шаг не принесет безопасность в Европу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.