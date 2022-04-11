У Путіна проти Фінляндії та Швеції в НАТО: не принесе безпеку до Європи

У президента Росії Володимира Путіна виступають проти вступу Фінляндії і Швеції в НАТО. У Кремлі підкреслюють, що цей крок не принесе безпеку в Європу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова.
"Сам по собі альянс є скоріше інструментом, заточеним на конфронтацію. Це не той альянс, який забезпечує мир і стабільність. Подальше розширення альянсу не принесе додаткової безпеки на європейський континент", - зазначив він.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Швеції почали формувати парламентську більшість для вступу в НАТО.
Також повідомлялося, що США роблять велику ставку на розширення Північноатлантичного альянсу за рахунок Фінляндії та Швеції.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.