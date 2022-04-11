Вступление Финляндии и Швеции в НАТО – крупная ошибка Путина, - The Times
Несколько официальных лиц США сообщают, что Россия совершила крупную стратегическую ошибку, поскольку в результате ее действий Финляндия и Швеция готовы вступить в НАТО. Сообщается, что заявки на вступление в альянс будут поданы уже летом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times.
В Вашингтоне делают большую ставку на вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Этот шаг растянет российские вооруженные силы. Официальные лица США заявили, что членство обеих скандинавских стран в НАТО было темой для разговоров и многочисленных встреч во время переговоров между министрами иностранных дел альянса на прошлой неделе, на которых в качестве приглашенных гостей присутствовали Швеция и Финляндия.
"Как это может быть чем-то иным, кроме крупной стратегической ошибки Путина?" — сказал один высокопоставленный американский чиновник. Ожидается, что заявка Финляндии будет подана в июне, ее примеру вскоре последует и Швеция.
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