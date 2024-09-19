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Путіна просувають у світі через YouTube, обмежуючи доступ росіян до платформи, - Bloomberg

Росія, Четвер 19 вересня 2024 11:55
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Путіна просувають у світі через YouTube, обмежуючи доступ росіян до платформи, - Bloomberg Фото: експортний варіант Путіна почали просувати на YouTube (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Кремль звертається до YouTube з метою просування Володимира Путіна у всьому світі. При цьому він одночасно обмежує доступ простих росіян до цієї американської платформи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Адміністрація Путіна відновила розміщення відеороликів на каналі за останні два тижні вперше за пів року.

"Ми використовуємо всі ресурси для поширення інформації про роботу президента", - повідомив агентству ТАCС його речник Дмитро Пєсков.

Високопоставлений проурядовий законодавець заявив у липні, що швидкість завантаження YouTube на комп'ютерах знизиться на 70%, що фактично заблокує доступ до однієї з найпопулярніших платформ, які використовують критики Путіна для засудження його війни проти України та придушення громадянських свобод.

Інші платформи соціальних мереж, включаючи Facebook, X та Instagram, вже були заблоковані російською владою з початку війни у лютому 2022 року.

Відеоролики, опубліковані Кремлем цього місяця, включають трансляцію виступу Путіна на інвестиційному форумі та його зустріч із радниками з національної безпеки країн групи БРІКС. Чотирьоххвилинний кліп про зустріч президента з офіцером, пораненим у боях в Україні, залучив найбільшу аудиторію у 185 тисяч осіб.

Нагадаємо, з липняросійська влада почала уповільнювати трафік у YouTube. Повідомляється, що Кремль, найімовірніше, повністю заблокує YouTube у 2024 році.

YouTube відносно популярний на Росії та використовувався активістами опозиції, насамперед покійним Олексієм Навальним, для поширення критики на адресу російського уряду.

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