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Путина продвигают в мире через YouTube, ограничивая доступ россиян к платформе, - Bloomberg

Россия, Четверг 19 сентября 2024 11:55
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Путина продвигают в мире через YouTube, ограничивая доступ россиян к платформе, - Bloomberg Фото: экспортный вариант Путина начали продвигать на YouTube (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Кремль обращается к YouTube с целью продвижения Владимира Путина во всем мире. При этом он одновременно ограничивает доступ простых жителей России к этой американской платформе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Администрация Путина возобновила размещение видеороликов на канале в последние две недели впервые за полгода.

"Мы используем все ресурсы для распространения информации о работе президента", - сообщил агентству ТАСС его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Высокопоставленный проправительственный законодатель заявил в июле, что скорость загрузки YouTube на компьютерах снизится на 70%, что фактически заблокирует доступ к одной из самых популярных платформ, используемых критиками Путина для осуждения его войны против Украины и подавления гражданских свобод.

Другие платформы социальных сетей, включая Facebook, X и Instagram, уже были заблокированы российскими властями с начала войны в феврале 2022 года.

Видеоролики, опубликованные Кремлем в этом месяце, включают трансляцию выступления Путина на инвестиционном форуме и его встречу с советниками по национальной безопасности стран группы БРИКС. Четырехминутный клип о встрече президента с офицером, раненым в боях в Украине, привлек самую большую аудиторию в 185 тысяч человек.

Напомним, с июля российские власти начали замедлять трафик в YouTube. Сообщается, что Кремль, скорее всего, полностью заблокирует YouTube в 2024 году.

YouTube относительно популярен на России и использовался активистами оппозиции, в первую очередь покойным Алексеем Навальным, для распространения критики в адрес российского правительства.

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