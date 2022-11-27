Росіяни не зможуть утримати Запорізьку АЕС, - Подоляк

Російські військові не зможуть утримати Запорізьку АЕС, оскільки їхня лінія оборони поступово відсувається до кордонів Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника голови Офісу президента України Михайла Подоляка в прямому ефірі телеканалу FREEДОМ.