Росіяни не зможуть утримати Запорізьку АЕС, - Подоляк
Російські військові не зможуть утримати Запорізьку АЕС, оскільки їхня лінія оборони поступово відсувається до кордонів Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника голови Офісу президента України Михайла Подоляка в прямому ефірі телеканалу FREEДОМ.
"Військовослужбовці РФ підуть із Запорізької АЕС, оскільки їхня лінія оборони поступово відсувається до кордонів РФ. Адже коли Росія захопила Крим і всі міжнародні представництва махнули рукою і сказали: "Ну, гаразд", то тепер така історія не пройде", - сказав Подоляк.
Він наголосив, що весь світ на відкритому рівні заявляє, що "Росатом" не має жодної юридичної сили над ЗАЕС, ця станція виключно українська.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що за словами президента НАЕК "Енергоатома" Петра Котіна, російські військові можуть готуватися до виходу з території Запорізької атомної електростанції.
Також раніше ми писали, що аналітики ISW повідомляли, що Росія використовує обстріли ЗАЕС у своїй інформаційній кампанії, спрямованій на дискредитацію України, щоб добитися повного адміністративного контролю над станцією та виступити як гарант недопущення ядерної катастрофи.
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