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Росіяни не зможуть утримати Запорізьку АЕС, - Подоляк

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Запорізька область , Неділя 27 листопада 2022 22:14
Росіяни не зможуть утримати Запорізьку АЕС, - Подоляк Фото: радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Російські військові не зможуть утримати Запорізьку АЕС, оскільки їхня лінія оборони поступово відсувається до кордонів Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника голови Офісу президента України Михайла Подоляка в прямому ефірі телеканалу FREEДОМ.

"Військовослужбовці РФ підуть із Запорізької АЕС, оскільки їхня лінія оборони поступово відсувається до кордонів РФ. Адже коли Росія захопила Крим і всі міжнародні представництва махнули рукою і сказали: "Ну, гаразд", то тепер така історія не пройде", - сказав Подоляк.

Він наголосив, що весь світ на відкритому рівні заявляє, що "Росатом" не має жодної юридичної сили над ЗАЕС, ця станція виключно українська.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що за словами президента НАЕК "Енергоатома" Петра Котіна, російські військові можуть готуватися до виходу з території Запорізької атомної електростанції.

Також раніше ми писали, що аналітики ISW повідомляли, що Росія використовує обстріли ЗАЕС у своїй інформаційній кампанії, спрямованій на дискредитацію України, щоб добитися повного адміністративного контролю над станцією та виступити як гарант недопущення ядерної катастрофи.

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Запорізька АЕС Ірина Подоляк
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