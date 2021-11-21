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У Путіна прогнозують "провокації" після інформації про можливий напад на Україну 

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Москва, Неділя 21 листопада 2021 14:26
У Путіна прогнозують "провокації" після інформації про можливий напад на Україну  Фото: прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков (kremlin ru)
Автор: Марія Кучерявець

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков прокоментував інформацію щодо можливого вторгнення в Україну російських сил у наступному році. За його словами, тепер "слід очікувати на провокації".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "ТАСС".

Зокрема, Песков заявив, що "провокації" можуть виникнути на тлі того, аби нібито довести заяви Заходу про загрозу вторгнення Росії в Україну, однак якими можуть бути ці "провокації" він не уточнив.

"Ця істерика нагнітається штучно. Звинувачують (Москву - ред.) у якійсь незвичайній військовій активності на нашій території ті, хто пригнав свої збройні сили через океан. Тобто Сполучені Штати Америки. Ну, це не зовсім логічно і не зовсім пристойно", - сказав Пєсков.

Прес-секретар російського президента додав, що спроби силового розв'язання деокупації ОРДЛО може мати для України "серйозні наслідки".

"Україна домагається цього, швидше за все, під прикриттям тих самих навчань НАТО, кораблів НАТО в Чорному морі, американських, британських солдатів у регіоні, яких стає дедалі більше", - додав Пєсков.

Нагадаємо, у Головному управлінні розвідки Міноброни України заявили, що Росія зосередила понад 92 000 військових навколо кордонів України та готується до нападу наприкінці січня-початку лютого.

Зазначимо, що керівник ГУР Кирило Буданов показав можливі сценарії російського наступу.

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