У Путина признали потерю Украины как союзника для России

"Потеряна ли сейчас Украина как партнер, союзник и так далее, на данном этапе да, полностью", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью RTVI.

При этом он выразил уверенность, что русские и украинцы якобы останутся "братскими народами".

"Братский народ потерять нельзя, он остается братским народом. Сколько у нас живет украинцев, сколько там живет русских - мы останемся братским народом. Да, власти могут пытаться народ оболванивать, внушать ненависть к русским, России, лишать их возможности получать информацию из первых рук, из наших СМИ. Можно закрывать наши СМИ, можно запрещать наши интернет-ресурсы. Но потерять друг друга два братских народа не могут", - добавил Песков.

Он также подчеркнул враждебность Украины по отношению к России, при этом не упоминая, чем она вызвана.

"Вы видите конкретные действия по обрубанию всех концов, которые имеют хоть какое-то отношение к России. То есть просто обрубаются от капилляров до центральных артерий наши двусторонние отношения - точнее, они уже были обрублены. Поэтому отношений как таковых нет", - добавил он.