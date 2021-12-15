Серьезнейший инструмент. Зеленский хочет использовать "Северный поток-2" для встречи с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет использовать российский газопровод "Северный поток-2". В частности, чтобы провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.
"Мы сегодня говорили с канцлером Германии Олафом Шольцем о "Северном потоке-2". Я считаю, что это вопрос безопасности, я даже не говорю об энергетической безопасности. Это в принципе серьезнейший инструмент для разговора с РФ", - заявил Зеленский.
По его словам, "Северный поток-2" справедливый инструмент, который находиться в руках европейских лидеров.
"Я бы благодаря такому инструменту мог бы организовать встречу с президентом России, где какие-то подвижки в выполнении "Минска" или другие шаги для окончания конфликта могли бы быть решены. Но это его право. Я не уверен, что он меня услышит", - добавил Зеленский.
Напомним, у Зеленского выступили за любые форматы переговоров с Россией.
Кроме того, в октябре Зеленский заявлял, что готов к встрече с Путиным в любом формате, в том числе с участием других лидеров "нормандской четверки".
Однако в России говорят, что в Украине якобы звучат разные заявления насчет возможной встречи президентов дух стран. А министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что не может реагировать на все публичные заявления Киева о двусторонних контактов.