Серьезнейший инструмент. Зеленский хочет использовать "Северный поток-2" для встречи с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет использовать российский газопровод "Северный поток-2". В частности, чтобы провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг .

"Мы сегодня говорили с канцлером Германии Олафом Шольцем о "Северном потоке-2". Я считаю, что это вопрос безопасности, я даже не говорю об энергетической безопасности. Это в принципе серьезнейший инструмент для разговора с РФ", - заявил Зеленский.

По его словам, "Северный поток-2" справедливый инструмент, который находиться в руках европейских лидеров.

"Я бы благодаря такому инструменту мог бы организовать встречу с президентом России, где какие-то подвижки в выполнении "Минска" или другие шаги для окончания конфликта могли бы быть решены. Но это его право. Я не уверен, что он меня услышит", - добавил Зеленский.