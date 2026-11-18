Україна розраховує, що президенти США Дональд Трамп і голова КНР Сі Цзіньпін під час зустрічі із російським диктатором використають свій вплив на Кремль для посилення тиску на РФ.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив глава МЗС Андрій Сибіга під час пресконференції із державним міністром закордонних справ Португалії Паулу Ранжелом.

"І США, і Китай мають визначальний вплив на Росію, особливо в контексті завершення агресії, завершення війни. Ми сподіваємося і розраховуємо, що саме така тональність буде взята в цій розмові - тиск на Росію, щоб завершити війну", - наголосив міністр.

Сибіга сказав, що Україна неодноразово інформувала партнерів про позицію щодо завершення війни, гарантій безпеки та поствоєнного безпекового порядку.

Крім того, він заявив, що незалежно від тем, які будуть обговорюватись на зустрічі у Китаї, жодні рішення щодо України ухвалити просто неможливо.

"Важливо, щоб цією зустріччю не надавати Путіну двома глобальними лідерами хибного уявлення про повернення до періоду розподілу сфер впливу. Тональність має бути інша - тиск на Путіна, а вони мають цей тиск, аби ця війна закінчилася", - зазначив глава МЗС.

Сибіга заявив, що завершення війни відповідає глобальним інтересам, зокрема США та Китаю, оскільки йдеться про відновлення стабільності, а також справедливий тривалий мир у Європі.